È morto Charlie Gard

"Il nostro splendido bambino se n'è andato", ha detto al Daily Mail, Connie Yates, la madre di Charlie Gard, "Siamo così orgogliosi di te". Hanno passato insieme, sempre, gli ultimi giorni, e ogni attimo degli 11 mesi di vita di un bimbo malato, con il destino che ha fatto discutere il mondo.

Charlie era nato il 4 agosto 2016, sano. Otto settimane dopo ha manifestato i sintomi della rarissima malattia che ha bloccato lo sviluppo di tutti i muscoli, incluso il cuore e quelli respiratori, oltre al cervello. Il suo caso, la sua storia, è stata al centro di una disputa fra i genitori e l'ospedale in cui era ricoverato: i genitori avrebbero voluto sottoporlo a una cura sperimentale negli Stati Uniti, hanno lottato, chiesto, scritto, qualsiasi cosa, in ogni modo, fino a desistere all'inizio della settimana.

L'ultimo desiderio, quello di riportarlo a casa per morire, è stato negato ieri dall'Alta Corte.

Il Great Ormond Street Hospital chiedeva di continuare ad assisterlo negli ultimi giorni con i macchinari appropriati nelle sue strutture, ma la Corte ha stabilito che Charlie sarebbe stato trasferito in un hospice, un centro di assistenza per malati terminali. Poco dopo il suo arrivo, i tubi della ventilazione artificiale, sono stati staccati.