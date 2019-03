E' morto il bambino di Bologna caduto dal carro di Carnevale

Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale durante una sfilata ieri nel centro di Bologna. Il piccolo è morto questo pomeriggio, intorno alle 16, all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo conferma l'Ausl del capoluogo emiliano.

Sul caso del bimbo di 2 anni caduto ieri da un carro di Carnevale, durante la sfilata, la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma.