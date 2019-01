Riuscito il trapianto di midollo su Alex, bimbo dimesso

Milano: in coda per donare il midollo osseo al piccolo Alex

Riuscito il trapianto per il piccolo Alex all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Il bimbo affetto da Linfoistiocitosi emofagocitica, trasferito a fine novembre nella struttura capitolina dal Great Ormond Street Hospital di Londra, e sottoposto il 20 dicembre a trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore, è in dimissione dall'ospedale in buone condizioni di salute, riferisce una nota del Bambino Gesù.

"Le cellule del padre, manipolate e infuse nel bambino di 20 mesi, a distanza di 1 mese dal trapianto hanno perfettamente attecchito - si legge - ripopolando adeguatamente il sistema emopoietico e immunitario del paziente. Nell'arco delle 4 settimane successive al trapianto non si sono registrate complicanze, né sul piano infettivo, né sul piano del rigetto, il problema principale per situazioni di questo tipo. Alla luce di queste evidenze, il percorso trapiantologico può dirsi concluso positivamente".

Il farmaco salvavita (emapalumab), che teneva sotto controllo la malattia regolando le reazioni del sistema immunitario, è stato sospeso la scorsa settimana. Il bambino, in buone e stabili condizioni di salute, lascerà l'ospedale nelle prossime ore. Si apre ora una nuova fase, che come in tutti questi casi prevede visite di controllo in Day Hospital con frequenza inizialmente settimanale e poi, via via, sempre più distanziata. "Siamo soddisfatti del percorso trapiantologico del bambino, che al momento è stato perfetto", commenta Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Terapia cellulare e genica.

"Nelle prossime settimane andrà monitorato accuratamente il completamento del processo di ricostituzione immunologica, così come il persistere di un attecchimento completo delle cellule paterne. I rischi ai quali i pazienti di questo tipo possono andare incontro dopo la dimissione sono principalmente legati allo sviluppo di complicanze infettive. Per questa ragione il bambino verrà strettamente controllato con periodiche visite presso il nostro reparto di DH. Doverosamente premessa questa nota di cautela, non possiamo che essere, allo stato attuale, felici per l'evoluzione di questa vicenda così complessa".