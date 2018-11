È tornato il maltempo: quattro morti al Nord

È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti dei giorni scorsi. Due persone sono morte Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Altri due morti, oggi, in Alto Adige: è morto all'ospedale di Bolzano un uomo di 53 anni di Laces, che lunedì, mentre stava guidando in Val Venosta, all'altezza di Coldrano era stato colpito da un albero.La seconda vittima è un 81enne della Val Badia che, intento a sistemare il tetto della sua malga danneggiata dalla violenta perturbazione, è precipitato. Morendo sul colpo.

Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa quasi tutte le regioni. Sta piovendo su gran parte della penisola (escluse solo le regioni adriatiche del Centro-Sud e la Sardegna) già a partire dalla prima mattina.

Per oggi la Protezione civile ha emesso una allerta rossa in Veneto e arancione nel Lazio, in Liguria e in Sicilia, mentre l'allarme è giallo per Toscana, Campania e Piemonte. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l'atto con cui la Regione ha dichiarato lo stato di calamità per l'intero territorio laziale.

In tutte le regioni colpite dalla violenta ondata degli ultimi giorni, che ha provocato appunto la morte di 13 persone (a cui si aggiungono le quattro di oggi) è intanto tempo di fare la conta dei danni.

Nevicate abbondanti sono attese in Valle d'Aosta, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota. L'ufficio neve e valanghe prevede che si accumuleranno quantitativi tra i 50 centimetri e il metro.

Una nuova acqua alta è prevista a Venezia intorno alle 16,30 con un massimo di 110 centimetri sul medio mare. Lunedì è stato raggiunto un picco di 156 centimetri.