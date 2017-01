Eataly lancia il Tiramisù day, la risposta de le Beccherie

È fresca di giornata la notizia che Eataly, il colosso della distribuzione enogastronomica di Oscar Farinetti, ha deciso di dedicare la giornata di martedì 21 marzo al dessert italiano forse più amato e conosciuto nei quattro angoli del mondo: il Tiramisù.

Per la prima volta, gli Eataly Store di tutto il mondo offriranno ai propri visitatori la possibilità di gustare ed acquistare il celebre dessert, presento secondo la ricetta riportata nel libro di Gigi e Clara Padovani, Tiramisù – Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato (Giunti). L’analisi dei due coniugi infatti fa luce sulla storia del Tiramisù, collocandone la nascita in Friuli ma menzionando anche altre realtà che ne hanno contribuito alla fama, tra cui Le Beccherie, lo storico locale di Piazza Ancillotto, in centro a Treviso.

La decisione di Farinetti fa subito notizia, in particolare nella città veneta: fonti storiche infatti dimostrano che la prima codificazione del Tiramisù risale al 1962, quando fu inserito tra i dessert à la carte proprio del ristorante Le Beccherie.

“Un’iniziativa bellissima quella di Farinetti – commenta Paolo Lai, attuale patron de Le Beccherie – che porta in primo piano il grande lavoro fatto da Gigi e Clara Padovani per far luce su un tema, quello della nascita del Tiramisù, che ancora oggi affascina critici e curiosi. In tutto questo però va ricordato che Le Beccherie ha giocato un ruolo importantissimo. La ricetta del nostro Tiramisù è l’unica ad essere stata depositata presso l’Accademia Italiana della Cucina e la forte presenza dei trevigiani nel mondo ha portato un contributo fondamentale alla diffusione di questo dessert in tutto il mondo. Il mio augurio è che questa iniziativa permetta di far conoscere tutta la storia del Tiramisù, coinvolgendo tutti coloro che, in qualche modo, ne hanno costruito un pezzetto”.