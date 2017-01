Ecco che cos'è il Burian: il vento russo-siberiano che investirò l'Italia

Eccoci giunti a parlare del gelido vento russo/siberiano, ossia il Burian, o Burano in italiano.

DA DOVE PROVIENE - Il Burian ha origini molto lontane, dalle steppe della Siberia. E' attivato dall'anticiclone termico Russo/Siberiano che si forma nel periodo tardo autunnale e invernale. Questo vento gelido spira da Nord/Nordest, e anche se raramente, dalla Siberia può raggiungere il cuore dell'Europa e l'Italia.

VENTO GELIDO - La caratteristica principale del Burian è quella di essere un vento gelido in quanto proviene da una zona ove è presente del "freddo pellicolare" ossia, uno strato d'aria freddissimo e pesante vicino al suolo e non più alto di 1000/2000 metri.

BUFERE DI NEVE - Quando fa il suo ingresso il Burian, le precipitazioni portate dalle nubi si possono trasformare in autentiche bufere di neve, data anche l'impetuosità del vento.

TEMPERATURE - In presenza di Burian, viste le caratteristiche di questo vento, le temperature possono scendere anche di 10° in meno di mezzo'ora.

fonte ilmeteo.it