Editoria: al Financial Times arriva la prima direttrice, è Roula Khalaf

Al Financial Times arriva la prima direttrice nei suoi 131 anni di storia. E' Roula Khalaf, numero due del giornale finanziario britannico dal 2016, che prende il posto di Lionel Barber. La sua promozione è arrivata al termine di un processo di selezione andato avanti per mesi, con la Khalaf che ha avuto la meglio su molti altri candidati, la maggior parte interni, tra cui John Thornhill, Alec Russell e Robert Shrimsley. "E' un grande onore - ha commentato la nuova direttrice, che si insedierà all'inizio del prossimo anno alla guida del quotidiano che dal 2015 è di proprietà del gruppo giapponese Nikkei - Non vedo l'ora di proseguire gli straordinari successi di Lionel Barber e gli sono grata per i suoi insegnamenti in questi anni".