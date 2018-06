Egitto, attacco a bus cristiani copti: 35 vittime

Sono 35 i morti e 23 i feriti nell'attacco sferrato da un gruppo di uomini armati a un autobus su cui viaggiavano dei cristiani copti a Menyah, nell'ovest dell'Egitto. Lo riferisce il governatore della provincia.

Secondo le prime ricostruzioni, riferite dal ministero della Sanita' e da diversi media, una decina di uomini armati hanno aperto il fuoco contro l'autobus su cui viaggiavano un gruppo di circa 40 cristiani copti che dalla citta' di Beni Suef, si stavano dirigendo a Minya.

Egitto, cristiani nel mirino; 40 attacchi in 3 anni

L'attentato di oggi in Egitto contro un bus che trasportava cristiani copti e' l'ennesimo attacco contro questa comunita' con radici millenarie che vanta 10 milioni di fedeli, moltissimi appartenenti alla diaspora, che formano il 10% della popolazione del Paese a stragrande maggioranza musulmana. Dalle Primavere Arabe del 2011 e dalla cacciata di Hosni Mubarak, che godeva del sostegno dell'ex patriarca Shenouda III, i copti hanno vissuto in uno stato di crescente tensione che ha avuto il suo apice durante il periodo del governo del presidente islamista, Mohamed Morsi. Solo dal 2013 vi sono stati una quarantina fra aggressioni di cristiani e attacchi a chiese, in pratica un episodio al mese, con decine di morti. L'epicentro delle violenze e' l'Egitto rurale e in particolare la regione di Minya, il turbolento governatorato con il mix esplosivo di un 35% di popolazione cristiana e un forte radicamento jihadista. E proprio nella regione di Minya, a circa 250 chilometri a sud-ovest del Cairo, si e' verificato l'attacco armato di oggi.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, che ha destituito Morsi promettendo di ripristinare l'ordine e di proteggere le minoranze, ha ribadito anche recentemente che gli egiziani "sono tutti uguali nei loro diritti e nei loro doveri, in accordo con la Costituzione" e ha lodato la calma e la saggezza con cui la comunita' cristiana sta rispondendo alle violenze. Una legge per punire ogni atto che mina all'unita' nazionale e per allentare le limitazioni per la costruzione di nuove chiese e' all'esame del Parlamento. I copti sono una minoranza che ha sempre avuto un ruolo chiave nell'economia e nell'establishment dell'Egitto, anche se molti di loro oggi vivono sotto la soglia di poverta'. Sono cristiani la maggioranza degli orafi e la gran parte degli impiegati nel settore farmaceutico del Paese, cosi' come alcune delle famiglie piu' ricche dell'Egitto come i Sawiris, che controllano il gigante delle telecomunicazioni Orascom. Dinastie di copti hanno ricoperto incarichi politici di primo piano: un membro della famiglia Boutros Ghali ha sempre fatto parte dei vari governi prima della caduta di Mubarak e un suo esponente, Boutros Boutros Ghali, e' stato ministro degli Esteri prima di diventare segretario dell'Onu