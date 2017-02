Elena Ceste: confermata condanna a 30 anni per Buoninconti

Omicidio Elena Ceste, confermata condanna a 30 anni per il marito

La Corte d'assise d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado per Michele Buoninconti, il vigile del fuoco gia' condannato a 30 anni per l'assassinio della moglie Elena Ceste.

I legali della famiglia di Elena Ceste: "Non avevamo dubbi"

"Non avevamo dubbi sulla decisione della Corte - hanno commentato i legali della famiglia Ceste - i genitori sono molto provati, non si puo' essere contenti per una sentenza che riguarda l'omicidio di una figlia".