Elezioni 2018, a Milano ragazza urina in pubblico sulla bandiera di Fdi. VIDEO

Deborah conserva ancora il rotolo di carta igienica, della marca del rotoloni che non finiscono mai arrivatole in faccia come cadeau: omaggiata da una quarantenne goliardica di area anarchica, forse bevuta che aveva fatto pipì sul manifesto di De Corato .Pulitasi, ha girato il rotolone in faccia a Deborah. “ Spero che sia stata una pagliacciata, basta con l’odio” ci dice ora un po’ scossa. Parla nel gazebo di FdI ancora in piedi , all’ angolo tra piazzetta Argentina e il corso Buenos Aires in pieno shopping domenicale Riccardo De Corato, che era in un bar a prendere un caffè all’ora della aggressione, interviene e rivela: “ragazza quarantenne del Gratosoglio simpatizzante dei centri sociali ,già identificata”.

E Riccardo De Corato medita la rappresaglia mediatica: insieme a una cinquantina di militanti ( tra cui Daniela Santanchè, Marco Osnato, Paola Frassinetti e la stessa Deborah Dell'Acqua) ferma circa mezzora il tremebondo traffico dello shopping della domenica pomeriggio, per stigmatizzare l'insolita aggressione, alla quale non è seguita nessuna solidarietà da parte del sindaco. De Corata se l’aspettava. Una occasione per i fotografi per immortalare Daniela Santanchè con il suo look militante : giacca militare da desert storm con interno di pelliccia di volpe bianca, un vintage vagamento afgano abbinato a cappello blu cobalto. Daniela e Riccardo occupano il corso dello shopping, i milanesi in cerca del saldo tardivo ascoltano i discorsi, applausi sentiti quando Daniela chiede più senso patriottico. Poi il blocco stradale si scioglie e il traffico riprende il suo corso, in un rotolone di smog che non finisce mai.