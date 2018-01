Elezioni 2018, caso Cesaro: il Csm vuole aprire una pratica sul giudice Cioffi

Caso Cesaro: Csm, chiesta apertura pratica su giudice Cioffi

Aprire una pratica sul giudice Giuseppe Cioffi, fotografato a una convention di Forza Italia, e presidente del collegio del tribunale di Napoli Nord chiamato a giudicare i fratelli di Luigi Cesaro, parlamentare di Fi ricandidato alle elezioni. E' quanto hanno chiesto i togati Francesco Cananzi (Unicost) e Lucio Aschettino (Area) durante il plenum di questa mattina.

La richiesta sara' vagliata dal Comitato di presidenza di Palazzo dei Marescialli nelle prossime ore. Il Csm potrebbe quindi aprire una pratica in Prima Commissione per verificare se ci siano elementi per avviare una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale e/o funzionale.