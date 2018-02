Elezioni 2018, indagato per corruzione Caracciolo, candidato Pd e assessore

Corruzione: indagato assessore Puglia e candidato Pd

L'assessore regionale pugliese all'Ambiente, Filippo Caracciolo, candidato del Pd alla Camera in un collegio uninominale, e' indagato per Corruzione e turbativa d'asta nell'ambito di una indagine della Procura di Bari su una gara d'appalto per 5,8 milioni di euro per la costruzione di una scuola media a Corato.

L'indagine, nell'ambito della quale la guardia di finanza ha compiuto perquisizioni nell'ufficio e nell'abitazione di Caracciolo, e' un filone dell'inchiesta sull'Arca Puglia che il 5 dicembre scorso ha portato, tra l'altro, all'arresto dell'imprenditore Massimo Manchisi, titolare dell'impresa che sarebbe stata favorita dall'intervento di Caracciolo. La notizia e' riportata da alcuni quotidiani. Secondo l'ipotesi d'accusa, Caracciolo avrebbe indotto il presidente della commissione aggiudicatrice della gara, Donato Lamacchia, a favorire l'impresa di Manchisi, ottenendo da quest'ultimo la promessa di appoggio per le prossime elezioni.

L'assessore indagato si è dimesso

L'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Filippo Caracciolo, indagato per corruzione e turbativa d'asta, ha comunicato al governatore Michele Emiliano, la sua decisione di rimettere le deleghe. Caracciolo e' candidato del Pd alla Camera in un collegio uninominale. "Tale decisione - informa una nota - e' motivata esclusivamente dall'intento di tutelare l'amministrazione regionale e di consentire una serena prosecuzione delle indagini". Emiliano ha assegnato le deleghe di Caracciolo all'assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese.