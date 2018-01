Elezioni 2018, il giudice Cioffi del caso Cesaro alla convention Fi? Lui nega

Giudice, io a convention Forza Italia? Ero con amici al bar

"Non ho mai preso parte alla convention di Forza Italia ad Ischia, mi sono solo trovato il giorno dopo a prendere un caffe' con alcuni amici presso il bar dell'albergo dove si era tenuto il meeting, con le bandiere del partito che ancora non erano state rimosse". Getta acqua sul fuoco il giudice del tribunale di Napoli Nord Giuseppe Cioffi dopo che la notizia sulla sua presunta presenza proprio all'hotel della convention, con le bandiere forziste in bella vista, e' stata evidenziata da alcuni organi di stampa. Cioffi fa parte del collegio competente per il processo per concorso esterno in camorra ad Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli di Luigi, deputato nonche' candidato di Forza Italia. Una foto che per Cioffi "non dice cio' che e' veramente accaduto. E' stata estrapolata per attaccare me e la magistratura".

"La verita' - spiega - e' che io ero ad Ischia presso una casa privata quando si e' tenuta la convention, a cui peraltro non ho assolutamente partecipato. Il giorno dopo, ricordo era domenica 15 ottobre, era una bellissima giornata ed ero particolarmente felice perche' il Napoli aveva vinto all'Olimpico contro la Roma, ho incontrato degli amici, tra cui uno che aveva preso parte alla convention del giorno prima. Loro mi hanno invitato a prendere un caffe' presso il bar dell'albergo; li' sono stato fotografato. Le bandiere c'erano, ma forse perche' non erano state ancora rimosse. In ogni caso sono sempre stato lontano dalla politica e continuero' a farlo" conclude il magistrato.