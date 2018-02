Elezioni 2018 voto di scambio, nuova inchiesta in Campania.

Nuovo scandalo per il Centrodestra campano, ancora una volta legato al reato di voto di scambio, ma, in questo caso, anche a quello di traffico di rifiuti. Secondo quanto riportato sul sito on line dell'edizione napoletana di "Repubblica", lo Sco e la polizia di Napoli sono impegnati da questa mattina all'alba in perquisizioni coordinate dalla Procura di Napoli, guidata dal procuratore capo Giovanni Melillo, coadiuvato in questo caso dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. Sarebbero coinvolti alcuni esponenti del centrodestra e le indagini riguarderebbero anche la societa' regionale campana Sma, ma questo sarebbe solo uno dei filoni dell'inchiesta. Secondo il quotidiano tra i nomi risulterebbe quello del consigliere regionale Luciano Passariello di Fratelli d'Italia che, candidato alla Camera nel collegio di Secondigliano, ieri ha accompagnato Giorgia Meloni nel tour elettorale a Napoli, e dell'altro esponente della destra, oggi "comandato" e al lavoro in una societa' regionale, Agostino Chiatto. Le prime ipotesi sono di corruzione e voto di scambio. Sarebbero almeno 10 gli indagati.