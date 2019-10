Elezioni Csm suppletive: in testa Di Matteo e D'Amato

Csm: D'Amato e Di Matteo eletti

In Corte di Cassazione si e' concluso lo spoglio delle schede relativo alle elezioni di due nuovi membri togati del Csm, rappresentanti dei pubblici ministeri. Su 6799 schede scrutinate, il procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere, Antonio D'Amato, ha ottenuto 1460 voti. Segue il pm Nino Di Matteo, titolare a Palermo delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, con 1184 voti. Terzo classificato, il pm della Dda di Napoli, Francesco De Falco, titolare delle indagini sulla 'paranza dei bambini', che ha ottenuto 950 voti, seguito con 615 voti da Fabrizio Vanorio, esponente di Md e pm a Napoli, e da Anna Canepa, pm alla Dna, ex segretario di Magistratura democratica ed ex vicepresidente dell'Anm, che ha raggiunto 584 voti. Le schede bianche sono state 301. I rimanenti voti sono andati agli altri 12 candidati. Nessuna scheda nulla.

CSM: ERMINI, 'DOPO LA BUFERA ORA C'E' UN BEL CLIMA"

"Spero che si inizi anche con questi consiglieri che arriveranno una ottima collaborazione, come quella che c'è con gli altri al CSM. C'è un bel clima dopo le bufere che abbiamo avuto nei mesi scorsi". Lo ha detto il vicepresidente del CSM David Ermini, a margine dell'inaugurazione del Tribunale di Marsala (Trapani) alla presenza del ministro Alfonso Bonafede. "Ma siamo stati abbastanza bravi - dice - non abbiamo perso un plenum o una commissione, devo dire grazie a tutti i consiglieri. Oggi ci saranno i due nuovi rappresentanti dei pm, a dicembre ci sarà il nuovo giudice di merito e nel frattempo il nuovo procuratore generale. Prima di Natale avremo il consiglio nella sua interezza".