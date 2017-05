Palermo, nel mirino il candidato M5s e la gestione dei soldi di Addiopizzo

M5S: NUOVI VELENI A PALERMO, E' POLEMICA SU AUDIO CONTRO FORELLO

A poco più di un mese dalle elezioni amministrative di Palermo, nuovi veleni scuotono il M5S. Questa volta, a scatenare la polemica è un l'audio di una conversazione privata registrata nell'estate scorsa tra alcuni deputati nazionali e uno degli esperti della Comunicazione grillina. Una registrazione finita adesso sul web e inviata ad alcuni giornalisti palermitani. Nella registrazione si lanciano accuse precise al candidato sindaco di Palermo del M5S Ugo Forello, in particolare sul suo modo di gestire l'associazione 'Addiopizzo', che ha fondato, ma da cui si è dimesso appena si è candidato. Il diretto interessato, però, si difende e annuncia per oggi una conferenza stampa per replicare punto su punto. A essere registrata è la voce di Andrea Cottone, componente dello staff della comunicazione di M5S alla Camera ed ex componente di Addiopizzo. Dall'audio emerge che Cottone nel luglio 2016 si trova a Montecitorio per parlare con alcuni deputati, tra cui Riccardo Nuti, per il quale la Procura di recente ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta firme false.

La registrazione e' finita sul web, la replica del candidato mentre Addiopizzo annuncia querela

Ma anche altri deputati a lui vicini. I parlamentari, avendo appreso dell'intenzione di Forello di candidarsi, chiedono informazioni a Cottone sul periodo in cui il giornalista collaborava ad Addiopizzo. E il giornalista racconta della gestione dell'associazione da parte di Forello. Si riferisce a "un circuito meraviglioso" per il quale "si convincono gli imprenditori a denunciare, si portano in questura e gli avvocati diventano automaticamente uno fra Forello e Salvatore Caradonna". Al processo Addiopizzo si costituisce parte civile "e viene difesa da quell'altro". E fa riferimento ai rimborsi che poi ottengono come legali di parte civile. Cottone nell'audio, di cui oggi scrivono alcuni quotidiani locali, parla di una gestione "poco trasparente" dei fondi Pon. Si parla di almeno un milione di euro. Forello parla di "falsità", mentre Cottone preferisce non replicare. Parla, invece, Addiopizzo, attraverso una nota sul sito dell'associazione. E annuncia querele. Riccardo Nuti è sempre stato critico sulla candidatura di Ugo Forello. Nei mesi scorsi aveva anche parlato, in una intervista di "conflitto di interessi" del candidato. "Lo staff, in autunno, ci chiese un parere e definimmo inopportuna la candidatura di Forello - aveva detto Nuti - da noi attaccato in Antimafia, nel giugno 2014. Per un conflitto di interessi simile a quello della Boschi per Banca Etruria. Da avvocato difendeva i commercianti con Addiopizzo, ma con la stessa organizzazione chiedevano i risarcimenti e stavano nella commissione ministeriale che assegnava i risarcimenti". Accuse che seguivano l'esposto, poi archiviato dal Gip, sulla procura manovrata e i rapporti tra Forello e i pm. E adesso l'audio registrato e che scuote con nuovi veleni la campagna elettorale del M5S.