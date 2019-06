"Eliminare ombre, serve una riforma seria". Plenum, il Csm si auto processa

CAOS PROCURE, CSM: "ELIMINARE OMBRE, SERVE SERIA AUTORIFORMA"

“E’ una vicenda che ci chiama in causa tutti e che impone a tutti un serio profondo radicale percorso di revisione critica e autocritica, di riforma e autoriforma dell'autogoverno, dei metodi di selezione delle rappresentanze dell'erica e della funzione”. Una situazione la cui “delicatezza impone di eliminare ogni ombra sull'istituzione di cui siamo componenti”. E la presa di posizione dei consiglieri laici e togati del Csm in un documento approvato all'unanimità dal plenum straordinario convocato dopo la bufera che si è abbattuta sul Consiglio e sull'intera magistratura italiana, dopo quanto emerso dall'inchiesta di Perugia. Il documento, firmato da tutti i componenti tranne i consiglieri dimissionari o autosospesi, è stato letto in plenum dalla togata di Area Alessandra Dal Moro.