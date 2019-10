Elisabetta Franchi e Betty Blue Spa nominano Enrico Mambelli nuovo Ad

Il Presidente Elisabetta Franchi ed il Consiglio d’Amministrazione della Betty Blue S.p.A. sono lieti di annunciare il Dott. Enrico Mambelli come nuovo Amministratore Delegato della società.

Manager di comprovata esperienza, Enrico Mambelli ha ricoperto ruoli apicali in primarie società del settore moda e Private Equity. Nato a Ravenna nel 1960, si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna, è sposato e padre di due figli. Dal 1986 al 1992 è stato Direttore Marketing e Vendite di Nike Italy; sono poi seguite le collaborazioni con Benetton Sportsystem, tra il 1993 ed il 1996, in qualità di Direttore Commerciale Mondo. Nel 2000, l’esperienza come Direttore Generale di Cerruti Group a Parigi. Viene nominato nel 2002 Amministratore Delegato della Gianfranco Ferrè e nel 2005 ricopre lo stesso ruolo per il brand Diadora. Dal 2010 inizia un percorso come Senior Advisor per fondi internazionali di Private Equity e Venture Capital.

Nel ruolo di nuovo AD, Enrico Mambelli perseguirà il piano di crescita organica dell’azienda e avrà la responsabilità di implementare la strategia di business e rafforzare ulteriormente il posizionamento del marchio a livello mondiale.

‘Enrico Mambelli fornirà un decisivo supporto per imprimere un’accelerazione di respiro internazionale nell’organizzazione e nello sviluppo commerciale dell’azienda. Dopo un lungo processo di ricerca, sono molto felice di avere con noi un profilo del calibro di Enrico. Sono sicura che sarà in grado di portare i risultati e la visibilità attesi’. – Elisabetta Franchi

‘Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un brand Italiano in piena ascesa, considerato un’eccellenza del Made in Italy e poter lavorare al fianco di un’imprenditrice di successo come Elisabetta Franchi’ – Enrico Mambelli