Emanuela Orlandi, Ali Agca: "E' viva, libera e sta bene. C'entra la Cia"

Ali Agca, Emanuela Orlandi e' viva e sta bene

"Emanuela Orlandi e' viva e sta bene da 36 anni". "Non fu mai sequestrata nel senso classico del termine", ma "fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici collegati anche con il TERZO SEGRETO di Fatima": un intrigo della cui organizzazione "il governo vaticano non e' responsabile", mentre e' "la CIA" che dovrebbe "rivelare i suoi documenti segreti" in proposito.

A sostenere tutto questo e' Ali Agca, che in una lettera aperta alla stampa internazionale torna sul caso della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, all'eta' di 15 anni. "Tutti invitano il Vaticano a rivelare qualche documento in suo possesso sull'intrigo internazionale Emanuela Orlandi - conclude Agca -. Invece io invito la CIA a rivelare i suoi documenti segreti sull'intrigo Emanuela Orlandi, confessando anche la responsabilita' diretta della CIA su quel complesso di intrighi internazionali degli anni 1980". "Ci sono molte cose da dire ma per adesso devo limitare il discorso", e' la chiusura.