Emanuela Orlandi, si aprono due tombe al cimitero teutonico

CASO ORLANDI: AL VIA APERTURA TOMBE NEL CIMITERO TEUTONICO

Prendono il via questa mattina le operazioni di apertura delle due tombe nel cimitero Teutonico come disposto dall'ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. A chiedere questa verifica era stata con un'istanza la famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa 36 anni fa, dopo l'arrivo di una lettera anonima con l'indicazione della tomba dell'Angelo presente nel piccolo cimitero dello Stato Vaticano, "cercate dove indica l'angelo", era riportato nel messaggio. Gli accertamenti, disposti dal promotore di giustizia Gian Piero Milano e dal suo aggiunto Alessandro Diddi, riguarderanno oltre alla "Tomba dell'Angelo" in cui è sepolta la principessa Sophie von Hohenlohe, morta nel 1836, anche quella vicina in cui è sepolta la principessa Carlotta Federica di Meclemburgo, morta nel 1840. Presenti all'apertura delle tombe il fratello di Emanuela Pietro Orlandi, il suo legale Laura Sgrò e un perito, i familiari delle due donne i cui nomi sono riportati sulle lapidi. "Finalmente dopo 36 anni c'è collaborazione, un cambiamento di rotta", ha detto il fratello di Emanuela arrivando in Vaticano accompagnato dal suo legale.

Gisotti spiega il perché della decisione di aprire due tombe: "Come indicato nel decreto del Promotore di Giustizia Vaticano, le operazioni riguardano la 'Tomba dell'Angelo' della Principessa Sophie von Hohenlohe e la tomba attigua della Principessa Carlotta Federica di Mecklemburgo. Sebbene la tomba indicata dal legale della Famiglia Orlandi sia, infatti, quella con l'Angelo che tiene tra le mani un libro aperto con la scritta 'Requiescat in pace', il Promotore di Giustizia - trattandosi di due tombe vicine ed entrambe con una edicola similare - al fine di evitare possibili fraintendimenti su quale potesse essere la tomba indicata, ha disposto l'apertura di entrambe". "Per ragioni processuali e in ossequio al segreto istruttorio, non verrà resa nota l'identità dei familiari delle due principesse sepolte; ovviamente si tratta di discendenti che sono stati informati delle operazioni e che, per amore della verità, hanno garantito la loro completa disponibilità e collaborazione con la Santa Sede ed in particolare con l'Ufficio del Promotore di Giustizia", conclude la nota di Gisotti.