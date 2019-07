Emigrazione dei "capelli grigi": una nuova categoria discussa a Tortoreto

Nuova e vecchia emigrazione é stato il tema della 14ma edizione dell'annuale "Giornata dell'Emigrante", organizzata dall'Associazione Amici di Tortoreto, in provincia di Teramo, domenica 21 luglio. Come relatori sono stati invitati Generoso D'Agnese, Dom Serafini e Manuela Durante, ricercatrice 36enne che ha descritto una nuova forma di emigrazione: quella dei "capelli grigi", che si va ad aggiungere alla "fuga di cervelli" e alla "vecchia emigrazione". Secondo Durante, l'emigrazione dei "capelli grigi" riguarda professionisti 50enni che si trasferiscono all'estero per trovare opportunitá perdute in Italia. Serafini, direttore della rivista "VideoAge" di Hollywood, ha fatto notare come, mentre la "nuova" emigrazione, oggi chiamata "fuga di cervelli", costa all'Italia 14 miliardi di euro l'anno, la "vecchia" emigrazione fruttava all'Italia la stessa cifra, sotto forma di rimesse. Alla conferenza hanno partecipato una settantina di persone (in seguito riunite a pranzo), per la maggior parte ex-emigrati, incluso il presidente dell'Associazione Abruzzese-Venezuelana, Edoardo Gomez. D'Agnese, esperto di storia dell'emigrazione, ha elencato numerosi personaggi di origine abruzzese emigrati in America come, ad esempio, Madonna, Alan Alda, Patty LuPone, Nancy Pelosi e Mike Pompeo.