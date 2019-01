Enac, M5s: "Nomina Zaccheo cambio di passo nel segno della competenza"

ENAC, M5S: NOMINA ZACCHEO E’ CAMBIO DI PASSO NEL SEGNO DI COMPETENZA E INNOVAZIONE

“Siamo molto soddisfatti della nomina a presidente di Nicola Zaccheo: una scelta ineccepibile, che punta sulle competenze e sul percorso professionale di Zaccheo, fisico aerospaziale con esperienza pluriennale, manager di successo ed esperto di Space Economy. Una figura di rilievo che, siamo certi saprà, rilanciare in maniera innovativa e rendere più efficiente il lavoro dell’Autorità di regolazione del settore aeroportuale italiana. Auspichiamo un vero cambio di passo per il settore del trasporto aereo italiano che mai come oggi aveva bisogno di una personalità di spessore, che possa abbandonare le vecchie logiche del passato e dare il via allo sviluppo di infrastrutture avanzate per la modernizzazione della gestione del traffico aereo al fine di assicurare la giusta valorizzazione del comparto”. Lo dichiarano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera dei deputati.