Energia, calano le bollette del gas ma aumentano quelle della luce

Energia, calano bollette gas ma aumentano quelle della luce

Dal 1° luglio sono in calo le bollette del gas (-6,9%) mentre si registra leggero incremento per quelle dell'elettricità (+1,9%), che intacca solo in parte il calo dei tre mesi precedenti (-8,5%). Lo comunica Arera. "Si tratta di un risultato comunque favorevole in vista dell'inizio della stagione estiva, caratterizzata dall'accensione degli impianti di raffrescamento", si legge in un comunicato.

"Dopo i forti ribassi del trimestre scorso (quanto la luce calo' dell'8,5% e il gas del 9,9%), anche nei prossimi tre mesi per i consumatori si conferma un andamento complessivamente favorevole delle bollette dell'energia per i clienti in tutela", si legge in una nota. Per l'energia elettrica e' significativo come il leggero incremento finale sia il risultato di un aumento dei costi di acquisto dell'elettricità, attenuato da un lieve aggiustamento in riduzione degli oneri generali che, dopo le azioni di recupero delle manovre del 2018 a tutela dei consumatori concluse con il precedente aggiornamento, tornano ora a seguire percorsi di adeguamento "ordinari".

Per quanto riguarda l'energia elettrica, infatti, l'aggiornamento e' determinato da un aumento della componente a copertura della spesa per la materia energia (+2,65%), parzialmente ridotto da un calo di quella per gli oneri generali (-0,75%). L'aumento della componente materia prima e' principalmente legato al normale andamento stagionale dei mercati, in parte compensato dalle quotazioni delle commodity energetiche, in particolare dai bassi prezzi del gas naturale (ancora allineati tra mercato asiatico ed europeo).

A questo si aggiungono quotazioni dei permessi di emissione della CO2 ancora stabili su alti livelli. Per il gas naturale l'andamento e' sostanzialmente determinato per intero dalla riduzione della spesa per la materia prima (-6,9% sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre. "Le variazioni di questo trimestre registrano la consueta attenzione all'andamento dei mercati e delle commodity energetiche" - afferma il Presidente dell'Autorita' Stefano Besseghini - "ma, alla luce delle azioni poste in essere nei due trimestri precedenti, permettono anche di contenere l'andamento degli oneri generali, in un quadro generale di stabilita'".

Federconsumatori, le famiglie italiane pagano 566 euro all’anno per il costo della luce

Una famiglia-tipo sosterrà un costo annuo di 566 euro per l’energia elettrica e di 1.150 euro per il gas: è la stima di Federconsumatori, commentando l'aggiornamento delle bollette energetiche. Buone notizie per i cittadini, che beneficeranno del calo significativo del costo dei costi di approvvigionamento per il gas. "Resta aperta però la annosa questione degli oneri di sistema, che diminuiscono solo del -0,75%. Si tratta, non ci stanchiamo di ribadirlo, di tasse occulte, attraverso le quali vengono scaricati sulle bollette i costi per gli incentivi alle fronti energetiche rinnovabili, per le agevolazioni destinate alle imprese energivore e alle ferrovie e per lo smantellamento delle centrali nucleari" si legge nella nota.

Inoltre "il fenomeno della povertà energetica è in allarmante crescita e molte famiglie si trovano in condizione di non poter più sostenere i costi delle utenze domestiche". Proprio per questo "è urgente riformare le modalità di accesso dei bonus per gas, energia e acqua, attivando quel meccanismo di erogazione automatica che abbiamo ripetutamente invocato. In proposito abbiamo ricevuto numerose rassicurazioni ma nessun intervento concreto e torniamo quindi a reiterare la richiesta, poiché l’automatismo consentirebbe di superare le complesse procedure che di fatto ostacolano l’accesso alle agevolazioni".

“La povertà energetica è una drammatica realtà, una vera e propria emergenza sociale che il Governo non può permettersi di ignorare. I cittadini in difficoltà economica hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni ed è inaccettabile che l’accesso ai bonus sia subordinato a cavillose procedure burocratiche" dichiara Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori. Federconsumatori conferma la netta opposizione al prelievo sulle bollette per il salvataggio di Alitalia, sostenendo in questo senso la posizione di ARERA.