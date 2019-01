Enit: il nuovo numero uno è Palmucci, ex capo del ministro Centinaio

ENIT, PALMUCCI NUOVO CAPO

Scelto il nome per la guida dell'Enit, l'ente per la promozione del turismo. Il governo ha scelto il numero uno di Federturismo Giorgio Palmucci. Palmucci, ha ricordato il mese scorso Sergio Rizzo su Affari e Finanza citando anche Lettera43 - oltre ad essere stato capo dell'attuale ministro dell'Agricoltura e del Turismo Centinaio è ora vicepresidente di Th Resort, società che gestisce alcuni villaggi Valtur e partecipato al 46% dalla Cassa depositi e prestiti.

ENIT: CONFINDUSTRIA ALBERGHI, NOMINA PALMUCCI E' SEGNALE FORTE PER TURISMO

Visti i pareri favorevoli delle competenti commissioni parlamentari, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha deliberato, su proposta del Ministro Giancarlo Centinaio del Mipaaft, Giorgio Palmucci alla presidenza dell'Enit. "La nomina di Giorgio Palmucci a Presidente dell'Enit è una buona notizia per tutto il settore" si legge in una nota congiunta del Consiglio Direttivo di Confindustria Alberghi. "La scelta di un tecnico, un operatore con una lunga esperienza di successo alle spalle, è un segnale molto forte per il mondo alberghiero e turistico in generale" si sottolinea. "Come operatori sappiamo che il mercato del turismo si muove con grandissima rapidità. Il lavoro dell'Enit, insieme alle Regioni, dovrà essere quello di riuscire a cogliere le grandi opportunità che in questo momento lo sviluppo globale dei flussi turistici sta mettendo a disposizione delle nostre imprese e del nostro Paese. Auguri Giorgio buon lavoro", conclude la nota