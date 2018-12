Ennio Fantastichini, morto a Napoli a 63 anni. Lavorò a lungo con Ozpetek

Lutto nel cinema, morto a 63 anni Ennio Fantastichini

E' morto a 63 anni Ennio Fantastichini. L'attore era ricoverato da quindici giorni in rianimazione all'ospedale Federico II di Napoli ed e' stato stroncato da una grave emorragia cerebrale, conseguenza di una leucemia. In carriera aveva vinto un David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010. La notizia ha fatto subito il giro del web.

Fantastichini: Ozpetek, la mia mina vagante se n'e' andata

"La mia mina vagante se n'e' andata. L'ho amato lo amo lo amero' sempre. Il cinema ha perso un grande attore... Io ho perso tante cose un amico... un fratello". E' il commosso saluto che Ferzan Ozpetek affida alla sua pagina Facebook indirizzato all'attore Ennio Fantastichini, morto a Napoli. Il regista turco ha diretto l'attore laziale in due film, 'Saturno contro' e in 'Mine vaganti'.