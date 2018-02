Enrico Fedocci “richiamato alle armi”: da giornalista televisivo a carabiniere

Da tempo era scomparso dal piccolo schermo e dai principali fatti di cronaca di cui si occupava da anni, ma un video pubblicato dall’Arma dei carabinieri sul proprio canale YouTube ha svelato il mistero: ecco dove era finito l’inviato Mediaset Enrico Fedocci. Dopo anni di professione il giornalista ha preso un periodo sabbatico dal telegiornale del Biscione per un “richiamo alle armi”.

Con la sua uniforme da maggiore dei carabinieri Fedocci, in qualità di ufficiale di complemento, è stato impiegato dal Comando Generale dei carabinieri in varie missioni all’estero: Kosovo, Palestina/Israele, Iraq, Kurdistan, Kuwait e Djibouti nel Corno d’Africa. Quasi un anno lontano dalla telecamera davanti alla quale presto tornerà come lui stesso ha raccontato durante la cerimonia in cui i vertici dell’Arma lo hanno salutato.

Il Vice Comandante Generale, generale Vincenzo Coppola, il Capo di Stato Maggiore, generale Gaetano Maruccia, assieme al sottocapo Generale Enzo Bernardini hanno ringraziato Fedocci per il lavoro svolto al servizio del Paese.