Epstein, giallo sulla collaboratrice Ghislaine. Caccia alla donna

Epstein: giallo su Ghislaine, per Daily Mail sarebbe in Usa

Giallo nella caccia a Ghislaine Maxwell, accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein. Il Daily Mail sostiene che la donna, 57 anni, si trovi da tempo nascosta nella localita' di Manchester by the Sea in Massachusetts, poco distante da Boston, dove vivrebbe in una mansion vista oceano da 3 milioni di dollari col suo nuovo compagno manager di un'impresa hi-tech, Scott Borgerson. La donna secondo il Daily Mail sarebbe di fatto reclusa dentro casa per il timore di essere scoperta e arrestata. Ma proprio Borgerson, 43 anni, parlando con il New York Daily News ha smentito a notizia: "Non e' vero, Ghislaine non e' qui e non so dove sia", ha detto, confermando comunque di conoscerla ma di averla frequentata solo come collega nel campo della conservazione degli oceani. Ghislaine infatti fino a pochi mesi fa gestiva una no profit per la protezione dei mari. E' sparita da Manhattan almeno dal 2016, quando fu venduta la sua lussuosa townhouse, e secondo molte voci sarebbe tornata nella sua Londra ma non avrebbe fissa dimora.

Epstein: sequestrati pc in villa, drone privato filma perquisizione

Documenti e personal computer sono stati sequestrati nella villa di Jeffrey Epstein alla Virgin Islands nel corso della perquisizione dl Fbi, che e' stata filmata dal drone di un privato. Sul canale di Rusty Shackleford, esperto di droni, sono stati postati diversi filmati ripresi da un drone con immagini ad altissima definizione. Gli agenti non sembrano accorgersi delle riprese, fino a quando uno di essi copre le finestre della villa con dei cartoni. Secondo Cnbc, che ha analizzato i filmati, i federali hanno sequestrato almen due desktop e un computer Apple.