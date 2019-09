Epstein ha donato 9 milioni di dollari a Harvard in 10 anni

Dopo settimane di silenzio, la prestigiosa università Harvard ha reso noto di aver ricevuto donazioni per 9 milioni di dollari in un decennio da Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di induzione alla prostituzione e pedofilia morto suicida in cella. Lo scrive il Boston Globe, citando una lettera del presidente dell'ateneo Larry Bacow. "Il comportamento di Epstein, non solo ad Harvard, solleva serie questioni su come le istituzioni come la nostra devono scrutinare e vagliare i finanziatori - ha scritto Bacow - i crimini di Epstein sono stati ripugnanti e riprovevoli. Mi rammarico profondamente per il fatto di essere stati associati a lui".