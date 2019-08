Epstein: trasferito il direttore del carcere, sospese due guardie

USA: CASO EPSTEIN, UNA GUARDIA CARCERARIA TRASFERITA E 2 SOSPESE

Una guardia carceraria che sorvegliava Jeffrey Epstein è stata trasferito in un'altra sede e due altri membri dello staff sono stati sospesi dall'incarico, in attesa degli esiti dell'inchiesta sulla morte del finanziere in un apparente suicidio. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia, sotto la cui autorità ricade il Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan, dove era rinchiuso il multimiliardario accusato di traffico sessuale di minorenni.

Il provvedimento giunge dopo che ieri il ministro della Giustizia aveva denunciato gravi "irregolarità" nel penitenziario, dicendosi "sconvolto" e "arrabbiato"per la mancanza di adeguata sorveglianza di Epstein.