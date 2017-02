Samsung, arrestato l'erede della dinastia. Le accuse: evasione e corruzione

Tanto successo e tanti inciampi: questa è la storia di Samsung, il gigante mondiale dell'elettronica, il cui leader d'impresa è finito dietro le sbarre in Corea del Sud dopo essere stato implicato nello scandalo del secolo per la politica e l'economia del paese dell'Asia orientale. Samsung, il cui nome vuol dire "tre stelle" in coreano, è un vero colosso per la rampante economia sudcoreana, arriva a rappresentare il 20 per cento del Pil del paese. Eppure la sua storia non è affatti lineare: in tre generazioni di capitani d'azienda, ha inanellato una serie di scandali che vanno dall'evasione fiscale alla corruzione.

L'ultimo di questi episodi controversi è quello che ha portato all'arresto al rampollo 48enne dell'impero, Lee Jae-yong, al quale sono state messe le manette nell'ambito della maxi-inchiesta che ha portato alla destituzione, ancora non formalizzata dalla Corte suprema, della presidente Park Geun-hye. Lee è formalmente il vicepresidente Samsung Electronics, primo produttore mondiale di smartphone e perla del "chaebol" (conglomerato) sudcoreano che spadroneggia nel mercato dell'elettronica.

L'accusa è legata una maxitangente da 40 milioni di dollari pagata a Choi Soon-sil, una donna potente legata a un culto sciamanico che, grazie al suo stretto rapporto con la presidente Park, ha ottenuto dai chaebol milioni e milioni di dollari per facilitare talune operazioni. Anche Choi è in carcere, mentre Park è stata destituita dal parlamento ed è in attesa della ratifica finale del massimo organo giurisdizionale del paese, ma intanto ha i suoi poteri sospesi.

L'esponente della terza generazione di leader di Samsung riprende una poco commendevole tradizione familiare, anche se il primo a finire materialmente in carcere. Il padre e il nonno si sono dovuti difendere da accuse di corruzione e di evasione fiscale. Samsung esiste dal 1938, fondata da Lee Byung-chul, proprietario terriero della contea di Uireyeong, nel sudest del paese. Nasce come salumeria, per poi allargarsi ai più vari settori, dal tessile alle assicurazioni dopo la guerra di Corea (1950-53). L'elettronica, che l'ha resa famosa nel mondo, è arrivata negli anni '60 del secolo scorso. Il fondatore nel 1966 fu accusato di contrabbando per aver tentato di far entrare dal Giappone degli edulcoranti.

Lui non fece un giorno in gattabuia, ma al posto suo il secondo figlio dové scontare sei mesi in prigione. Invece il terzo figlio, erede dell'impero, Lee Kun-hee, nel 1996 è stato condannato per aver oliato - assieme a diversi altri industriali - il presidente Roh Tae-woo. Nel 2005, poi, è finito di nuovo sotto inchiesta in seguito a registrazioni finite alla stampa nelle quali discuteva assieme ad altri imprenditori delle migliori tecniche di corruzione. Se l'è cvavata con un dono da 800 miliardi di won (660 milioni di euro) in opere di beneficenza. Ancora, nel 2007, Lee Kun-hee è stato riconosciuto colpevole di evasione fiscale e, alla fine degli anni 2000, suo figlio Jea-yong è stato implicato in una vicenda di abbellimento del prezzo di azioni. Alla fine Kun-hee nel 2008 si è dimesso dalla guida del chaebol con la promessa di trasparenza.