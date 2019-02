Escort, processo a Berlusconi dopo le europee. Bertolaso tra i testimoni

Processo escort: Berlusconi candidato a europee, rinviata udienza

E' iniziato ed e' stato subito rinviato al 17 giugno il processo nei confronti dell'ex premier, Silvio Berlusconi, accusato di avere indotto l'imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini a rendere false dichiarazioni all'autorita' giudiziaria sulla vicenda escort. Il motivo del rinvio e il fatto che Berlusconi sia candidato per Forza Italia alle elezioni europee. La prima udienza del processo si e' tenuta nel tribunale di Modugno, davanti alla giudice della seconda sezione penale Flora Cistulli, alla quale l'avvocato Francesco Paolo Sisto (che difende l'ex presidente del Consiglio insieme a Nicolò Ghedini) ha avanzato proposta di rinvio, alla quale non si e' opposta la pm Eugenia Pontassuglia.

D'accordo anche l'avvocatura di Stato, costituita per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, parte civile gia' dall'udienza preliminare. Berlusconi, il 16 novembre scorso, era stato rinviato a giudizio dal gup Rosa Anna Depalo, secondo la quale "Il piu' delle volte al pagamento delle prestazioni" sessuali delle escort reclutate da Gianpaolo Tarantini "provvedeva lo stesso Berlusconi: e ciò non era propriamente indifferente per la reputazione interna ed internazionale di un presidente del Consiglio". E' per questo che Silvio Berlusconi avrebbe pagato Tarantini per mentire ai pm baresi che indagavano sulle escort.

Tra i testimoni 26 ragazze e Bertolaso

Nelle liste dei testimoni depositate da accusa e difesa sono comprese - a quanto e' dato sapere - le 26 ragazze, tra le quali Patrizia D'Addario, Sara Tommasi e Barbara Montereale. Sara' citato lo stesso Tarantini e anche l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso.