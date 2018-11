Escrementi di topo e cibi avariati, maxi-multa al celebre bar Norman di Torino

Carne e pesce mal conservati, alimenti in stato di decomposizione, escrementi di topi negli scaffali. Sono le scoperte fatte dalla polizia di Stato in uno storico bar di Torino, il 'Norman', in via Pietro Micca 22, nell'ambito dei controlli disposti dal questore Francesco Messina nel centro città. La titolare del locale è stata denunciata per vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e frode nell'esercizio del commercio e multata per quasi 28mila euro.