Esplosione in un deposito di fuochi d'artificio: cinque morti

Un'esplosione si è verificata per causa ancora da accertare in deposito di fuochi d'artificio e polveri piriche a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che si chiama Costa. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l'incidente è avvenuto in località Femmina Morta e ci sono già cinque morti: quattro uomini di una ditta esterna e una donna, la moglie del proprietario. Sarebbero morti sul colpo dopo due esplosioni avvenute intorno alle 17 presumibilmente per cause accidentali. Ci sono anche due feriti in tarsferimento a Catania e Palermo nei centri grandi ustionati. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri.