Espulso il tunisino che aveva sostenuto l'attentatore di Berlino Anis Amri

È stato imbarcato questo pomeriggio su un volo aereo per Tunisi KHAZRI Mounir, nato il 10.05.1981, espulso con provvedimento del Ministro dell’interno per motivi di sicurezza nazionale. Le indagini della Polizia di Stato, avviate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno evidenziato la contiguità del cittadino tunisino con la cellula che aveva sostenuto, nel periodo di soggiorno tra Roma e Latina, ANIS AMRI, autore del sanguinoso attentato ai mercatini di Natale di Berlino. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione all’interno della Questura di Latina, il KHAZRI aveva dato in escandescenze e aggredito fisicamente e verbalmente gli operatori di polizia, ferendo anche un agente.