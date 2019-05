Donna ricatta l'ex amante sposato e gli estorce 20mila euro. Arrestata

Incredibile storia di amore e ricatti fra un uomo e una donna che hanno avuto una relazione extraconiugale. Per tre anni è riuscita a farsi dare 20mila euro dall'ex amante sposato promettendogli il silenzio sulla loro relazione sentimentale. Ma all'ennesima richiesta di denaro, l'uomo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli. Così una donna di 46 anni è finita in carcere (a Rebibbia) con l'accusa di estorsione ai danni di un 57enne romano. Dal 2016 - hanno ricostruito gli investigatori - una volta finita la relazione extraconiugale la donna ha chiesto e ottenuto complessivamente 20mila euro minacciando l'ex amante di rivelare la loro storia alla famiglia, mostrando materiale compromettente, che lei custodiva nella memoria del suo smartphone, in caso di mancata consegna dei soldi. L'arresto è scattato ieri pomeriggio: l'uomo si è presentato all'appuntamento per dare altro denaro alla donna ma al momento di consegnare quanto pattuito (800 euro) sono intervenuti i carabinieri che appostati nelle vicinanze, avevano assistito a tutta la scena.