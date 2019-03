Prato, sesso con alunno. Dna conferma: figlio dell'infermiera è del 15enne

Le analisi del dna confermerebbero, secondo indiscrezioni, che il figlio di 5 mesi dell'infermiera di Prato di 35 anni, indagata per violenza sessuale su un ragazzo, all'epoca 13enne, appartiene proprio a quest'ultimo. I risultati arrivano proprio dopo che per tutto il pomeriggio la donna e' stata sentita in procura a Prato. La donna, sposata e con un altro figlio, venerdi' scorso ha subito una perquisizione dopo che i genitori del ragazzo avevano presentato una denuncia. Si erano insospettiti per l'atteggiamento del ragazzo, oggi quasi 15enne, e soprattutto dopo la lettura di alcune chat che si erano scambiati l'adolescente e la donna, con la quale faceva ripetizioni di inglese.

Proprio intorno all'ipotesi di paternita' del giovanissimo ruotano ora gli sviluppi delle indagini, coordinate dai pm Boscagli e Gestri. L'insegnante - che impartiva le ripetizioni al ragazzo poco prima della fine della scuola, nell'annata scolastica 2016/2017 - lo scorso fine settimana ha dato il consenso al prelievo del dna sul bambino. Oggi la donna e' stata ascoltata per circa due ore nel corso di un interrogatorio che, poi, e' stato secretato, cosi' come hanno riferito i legali dell'insegnante, gli avvocati Alfano e Nistri. Era stata la stessa prof a manifestare la volonta' di essere ascoltata dagli inquirenti.