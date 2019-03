Etiopia, Boeing 737 andava troppo veloce prima dello schianto

Il Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines, che si e' schiantato domenica scorsa nei pressi di Addis Abeba, "andava troppo veloce gia' dopo il decollo". E' quanto emerge dall'audio della comunicazione tra la torre di controllo dell'aeroporto della capitale etiope e il pilota del volo 302, secondo quanto riporta la Reuters citando una fonte che avrebbe ascoltato la conversazione. Il pilota avrebbe chiesto subito di salire a quota 4.200 metri prima di chiedere con urgenza di poter rientrare. Il velivolo e' scomparso dal radar a quota 3.291 metri. Il pilota avrebbe spiegato di aver "un problema nel controllare il velivolo. E' per questo che ha voluto salire di quota", ha raccontato la fonte secondo cui non vi erano ulteriori dettagli sul problema esatto e il pilota, dal tono di voce, "sembrava spaventato". Secondo gli esperti i piloti di solito chiedono di salire di quota quando incontrano problemi vicino al terreno per guadagnare margine di manovra ed evitare qualsiasi ostacolo. Addis Abeba e' circondata da colline e, immediatamente a nord, dalle montagne di Entoto.