Etruria, D'Alema: "Se confermate le pressioni Boschi si dimetta"

Etruria: D'Alema, se confermate pressioni Boschi si dimetta

"Se venisse confermato che in quanto membro del governo ha fatto pressioni o ha incoraggiato Unicredit a farsi carico della Banca dell'Etruria, dato l'evidente conflitto di interessi, direi di si', mi pare abbastanza clamoroso, no?". Cosi' Massimo D'Alema, a margine dell'assemblea di Mdp a Milano, ha risposto a chi gli chiedeva se il sottosegretario Maria Elena Boschi si debba dimettere per il caso Etruria, a margine dell'evento organizzato da Articolo 1 - Mdp, allo spazio Megawatt.