Europee 2019: anagrafe in tilt a Milano per problema tecnico

Per un problema tecnico, le delegazioni anagrafiche non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali. Lo riferisce il Comune di Milano in una nota. I cittadini sono invitati a non recarsi negli uffici dell'Anagrafe e attendere successive comunicazioni che saranno fornite nel corso delle giornata. Il Comune è in contatto col fornitore per risolvere il problema e ripristinare i servizi.