Eutanasia fuori dal calendario, non c'è il testo. M5s: "Occasione persa"

Eutanasia: no in calendario Aula Camera a settembre, non c'e' testo

Nessuna proposta di legge sull'Eutanasia e' prevista nel calendario dei lavori dell'Aula della Camera a settembre. E' quanto emerge al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha stabilito il programma dell'Assemblea alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Il presidente Roberto Fico, viene riferito, ha preso atto della mancanza di un testo base e della fine dei lavori del comitato ristretto e quindi l'Eutanasia non e' stata inserita nel calendario del mese di settembre.

FINE VITA, M5S: MOVIMENTO HA FATTO LA SUA PARTE, ALTRI NO. OCCASIONE PERSA PER IL PARLAMENTO

“Dal primo giorno utile abbiamo iniziato a lavorare per dare una risposta alla pronuncia della Corte Costituzionale sul tema del suicidio assistito. A febbraio abbiamo depositato un testo alla Camera coerente con le richieste della Corte: non può essere penalmente sanzionato chi aiuta materialmente il paziente consenziente a morire dignitosamente. Ferme restando, naturalmente, condizioni cliniche di estrema gravità e prognosi di irreversibilità. Trattandosi di un tema così delicato, che tocca le coscienze nel profondo, abbiamo naturalmente cercato a lungo il dialogo in Parlamento. Inutilmente. Ci sono forze politiche che per mesi sono state totalmente assenti dal dibattito e che ora, fuori tempo massimo, pretendono di riaprire il tavolo in maniera evidentemente strumentale. Un tema così sensibile meriterebbe maggior rispetto. Per il Parlamento, inutile girarci intorno, è un’occasione persa. Siamo infatti convinti che il Paese sia pronto per rompere questo tabù, evidentemente alcuni partiti lo sono molto meno. A questo punto sarà la sentenza prevista per settembre della Corte Costituzionale ad esprimersi”. Così in una nota il MoVimento 5 stelle Camera.