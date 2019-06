Eutanasia, svolta nel caso Lambert. Cassazione: la spina si può staccare

La Corte di cassazione ha aperto la via ad una nuova svolta nel caso di Vincent Lambert, paziente tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni, diventato il simbolo del dibattito sulla fine della vita in Francia. In sostanza, l'Alta corte ha annullato la decisione della Corte d'appello di Parigi che, il 20 maggio, ordinò la ripresa dell'idratazione e dell'alimentazione di Lambert. Questa nuova sentenza rende possibile un nuovo stop alle cure a parte dei medici di Reims per tenere in vita Lambert.