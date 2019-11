Ex Ilva, Arcelor via il 4 dicembre. Ricorso d'urgenza dei commissari

Sarà completata entro il 4 dicembre prossimo la retrocessione dei rami d'azienda di Taranto. Lo conferma ArcelorMittal in una lettera che ha come oggetto la "sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico operato da ArcelorMittal e la parziale sospensione dell'esercizio della centrale elettrica operata da ArcelorMittal Italy Energy". Nella missiva, inviata, tra gli altri al ministero dell'Interno, Ambiente, Regione Puglia e Prefettura e Comune di Taranto, si comunica che "saranno avviate le attività finalizzate all'ordinate e graduale sospensione dell'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto operate con modalità atte a preservare la integrità degli impianti in pendenza della retrocessione dei rami d'azienda".

A.Mittal: commissari depositano ricorso contro recesso - I legali dei commissari dell'ex Ilva hanno depositato il ricorso cautelare e d'urgenza, ex articolo 700, contro la causa promossa da Arcelor Mittal per il recesso del contratto d'affitto dello stabilimento con base a Taranto. Il procedimento sara' trattato dal presidente della sezione A specializzata in materia di imprese, Claudio Marangoni.

Ex Ilva, procura di Milano apre inchiesta. Fascicolo contro ignoti su gestione

Doppio intervento della Procura di Milano sulla vicenda ArcelorMittal-ex Ilva. Da un lato, la Procura di Milano decide di entrare nella causa civile che vede contrapposte la società franco - indiana e l'azienda italiana in amministrazione straordinaria. Dall'altro, apre un'inchiesta per accertare eventuali ipotesi di reato.

Ex Ilva, la nota del procuratore Francesco Greco

"La Procura di Milano - questo il testo della nota firmata dal procuratore Francesco Greco - ravvisando un interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessità economico - produttive del paese, agli obblighi del processo di risanamento, ha deciso di esercitare il diritto - dovere di intervento, previsto dall'articolo 70 c.pc., nella causa di rescissione del contratto di affitto dell'azienda, promossa dalla società ArcelorMittal contro l'Amministrazione straordinaria di Ilva". I pm Maurizio Romanelli, Stefano Civardi e Mauro Clerici (gli ultimi due si erano occupati dell'inchiesta sulla bancarotta di Ilva) studieranno le "modalità d'intervento". Inoltre, Greco informa di avere delegato il Nucleo Economico della Guardia di Finanza a svolgere "accertamenti preliminari" nell'ambito dell'inchiesta aperta a modello 45 (senza ipotesi di reato, né indagati) per accertare "l'eventuale sussistenza di reati". Il fascicolo è affidato sempre a Romanelli, Clerici e Civardi.