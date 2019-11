Cronache

Venerdì, 22 novembre 2019 - 08:03:00 Ex Ilva, incontro decisivo Conte ArcelorMittal: spiraglio per l'accordo Possibile reintroduzione dello scudo penale in cambio di una riduzione degli esuberi

EX ILVA: ANCHE AD MORSELLI CON MITTAL A VERTICE CON CONTE E PATUANELLI Ci sarà anche l'amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli oggi al tavolo a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Lo riporta l'AdnKronos. Nell'ultimo vertice, dall'esito negativo, c'erano Lakshmi Mittal e Aditya Mittal, padre e figlio, rispettivamente ceo e cfo di Arcelor Mittal. Domani alla riunione ci sarà anche Morselli, considerato il volto della trattativa sull'ex Ilva di Taranto. Una vicenda sulla quale si inizia a vedere qualche spiraglio, con il premier Giuseppe Conte deciso a chiedere certezze sui posti di lavoro e sugli annunciati esuberi. Solo se AncelorMittal sarà disposto a trattare sui numeri -ha annunciato un taglio di ben 5000 posti di lavoro- il presidente del Consiglio valuterà se calare sul tavolo il dibattito tema dello scudo penale. Al vertice ci sarà anche il ministro dell'economia Roberto Gualtieri.