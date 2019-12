Ex Ilva, l’ad Morselli al Mise: "Nel nuovo piano industriale 4.700 esuberi"

Ex Ilva, l'ad Morselli al Mise per presentare il nuovo piano industriale

Nel nuovo piano industriale di Arcelor Mittal sarebbero previsti 4.700 esuberi. Come scrive La Repubblica, già nel 2020 l’organico passerebbe da 10.789 a 6.098, l’equivalente di 2900 esuberi. Questa sarebbe la cifra indicata dall'ad italiana dell'azienda Lucia Morselli nel corso del tavolo al Mise. Lo stesso piano prevede un aumento dei volumi di produzione dagli attuali 4,5 milioni di tonnellate di acciaio ai 6 milioni dal 2021.



Sempre come riporta La Repubblica, dopo la presentazione dell'ad il tavolo è stato sospeso e i sindacati si sono riuniti per una valutazione. Poco prima dell'avvio, le organizzazioni avevano chiuso la porta a qualsiasi discussione sugli esuberi. "E' il primo incontro con governo e azienda dopo l'avvio della nuova trattativa con i Mittal - aveva detto la segretaria generale della Fiom Francesca Re David - da tempo diciamo che dobbiamo sapere cosa sta succedendo. per noi l'accordo vincolante prevede zero esuberi. Non siamo disponibili a discutere di esuberi. Se si pensa di dimezzare produzione e occupazione non siamo d'accordo".

Ex Ilva, Patuanelli: "molto deluso" da azienda

Sono molto deluso, l'azienda non ha fatto i passi avanti attesi". Lo ha riferito il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, al termine del tavolo al Mise su ArcelorMittal. "L’azienda - ha spiegato Patuanelli - invece di fare un passo avanti, ha fatto un passo indietro, ricominciando a parlare di 4.700 esuberi alla fine del nuovo piano industriale che prevede comunque un forno elettrico e una produzione finale di 6 milioni di tonnellate. Questa non è l’idea che ha il governo sullo stabilimento. Riteniamo che la produzione a fine piano debba essere più alta, arrivando almeno a 8 milioni di tonnellate".

Ex Ilva, sindacati: il 10 dicembre sciopero

I sindacati hanno deciso di proclamare uno sciopero all'ex Ilva il 10 dicembre. Una delegazione sarà presente alla manifestazione già indetta da Cgil Cisl e Uil a Roma. Lo ha riferito il leader della Uil Carmelo Barbagallo.