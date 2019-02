Ex Ilva, Mittal fa esporre bandiere a mezz'asta per i bambini morti di tumore

Le bandiere italiana, dell'Unione europea e di Arcelor Mittal Italia sono oggi a mezz'asta davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto in vista della fiaccolata di questa sera a Taranto per le giovanissime vittime dell'inquinamento. In un post sui social con foto, Arcelor Mittal, che gestisce l'impianto Ilva dallo scorso 1 novembre dopo averlo preso della gestione commissariale dell'amministrazione straordinaria, racconta: "Per esprimere la nostra vicinanza alla comunita' di Taranto, in ricordo di Giorgio Di Ponzio e dei giovani tarantini scomparsi, oggi abbiamo esposto a mezz'asta le bandiere dello stabilimento di Taranto e invitato i colleghi a unirsi al lutto cittadino proclamato dal Comune".