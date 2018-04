Ex spia Skripal, la Russia accusa: "Il gas nervino Novichok sviluppato da Usa"

Ex spia Skripal: Mosca, agente Novichok sviluppato negli Usa nel 2015

La Russia ha presentato un documento "che conferma "che l'agente nervino Novichok e' stato non solo prodotto ma anche brevettato come arma chimica negli Usa, e non tempo fa, bensi' un paio di anni fa, il brevetto e' datato 1 dicembre 2015". Lo ha affermato l'inviato di Mosca presso l'Opac Alexander Shulgin, secondo il quale in quella data "l'Ufficio brevetti degli Stati Uniti si e' rivolto all'ente russo corrispondente per verificare la possibilita' di brevettare l'invenzione del ricercatore T. Rubin". Il Novichok e' stato usato il 4 marzo a Salisbury, in Ingilterra, nell'avvelenamento delle ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia.