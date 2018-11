Facebook: ex manager denuncia discriminazioni contro neri

Denuncia discriminazioni contro gli afro americani, in azienda e sul social network, un ex manager di Facebook, Mark S Luckie, fresco di dimissioni come partner strategico per le influenze globali. Luckie osserva come in alcuni edifici vi siano piu' manifesti di "Black Life Matters", il movimento contro le discriminazioni contro le persone di colore, che reali persone di colore.

In una lettera di denuncia, Luckie segnala come i dipendenti di colore di Facebook venissero "avvicinati in modo aggressivo dagli agenti di sicurezza, affinche' si astenessero dall'aderire a organizzazione di colore. Nel documento si sostiene che la presenza minoritaria delle persone di colore, pari ad appena il 4% della forza lavoro a Facebook, comportasse pratiche discriminatorie contro gli utenti di colore sulla piattaforma, con rimozione di contenuti e sospensioni di account.