Facebook, gas nervino recapitato. Edifici evacuati, Fbi in campo. E' giallo

Facebook, allarme gas sarin: evacuate strutture quartier generale

Quattro strutture del quartier generale di Facebook nella Silicon Valley, sono state evacuate perché alcune buste sono risultate positive al sarin, pericoloso gas nervino. Lo riportano i media americani indicando che nessuno al momento risulta contagiato.

Facebook, conferma evacuazioni per "pacco sospetto"

Un portavoce di Facebook, Anthony Harrison, ha confermato che 4 edifici del suo quartier generale a Menlo Park, in California, sono stati evacuati per "un pacco sospetto" arrivato in mattinata nella struttura di smistamento della posta. "Abbiamo evacuato 4 edifici e stiamo conducendo un'inchiesta in coordinamento con le autorità locali", ha precisato Harrison. "Le autorità non hanno ancora identificato la sostanza rinvenuta", ha precisato il portavoce di Facebook, dopo che i media americani avevano parlato di sarin, gas nervino mortale.

Secondo la Abc, alle indagini stanno lavorando anche l'Fbi e la Guardia Nazionale. Due persone sarebbero anche state esaminate per possibile contagio. Sempre secondo la Abc un secondo test effettuato sul pacco sospetto sarebbe risultato negativo al sarin. "Alcune volte i macchinari fanno degli errori", ha detto al Los Angeles Times Harold Schapelhouman, capo dei vigili del fuoco di Menly Park, escludendo il sarin.