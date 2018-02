Facebook, individuato l'autore del post choc contro la Boldrini

La polizia postale ha individuato il responsabile del post contenente le minacce alla presidente della Camera Laura Boldrini pubblicato su Facebook. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un 58enne della provincia di Cosenza. Gli agenti stanno effettuando una perquisizione nella sua abitazione. Già nella giornata di ieri i poliziotti del Cnaipic, il Centro anticrimine informatico della Polizia, erano sulle tracce informatiche lasciate dall' autore del post e, grazie alla collaborazione di Facebook, hanno recuperato i dati necessari per identificare fisicamente l'lautore del fotomontaggio shock che ritraeva la Boldrini con la testa insanguinata e la scritta "Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici". L'autore risulta titolare di un profilo Facebook pieno di immagini violente, minacce e personaggi armati. La notizia arriva poco dopo l'intervento della Boldrini a Milano in occasione del lancio della campagna elettorale a Milan di Liberi e Uguali. "Pago ogni giorno per il mio impegno contro le destre quando la mia testa viene decapitata in una fotomontaggio, che viene fatto circolare sulla rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Io lo pago ma non ho paura".