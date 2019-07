Facebook, multa record da 5 miliardi per il caso Cambridge Analytica

Facebook: multa record da 5 miliardi dlr per violazione privacy

Facebook dovra' pagare una mega multa da 5 miliardi di dollari circa per violazione della privacy, nell'ambito dello scandalo di Cambridge Analytica esploso nel 2018. Lo ha deciso la Federal Trade Commission statunitense, secondo le anticipazioni del Wall Street Journal. Si tratta dell'ammenda piu' alta mai comminata ad un'azienda hi-tech.

Prima di Facebook, la multa piu' alta mai comminata dal regolatore Usa ad una societa' tecnologica era stata per Google, pari a 22,5 milioni di dollari, nel 2012, sempre per violazione della privacy. I 5 miliardi di multa per Facebook equivalgono a circa il 9% dei ricavi totali del social media nel 2018. In vista della possibile sanzione, Facebook aveva accantonato 3 miliardi di dollari nel primo trimestre, come oneri una tantum. La Federal Trade Commission ha approvato la multa record per Facebookcon 3 voti a favore (repubblicani) e 2 contrari (democratici). La decisione sara' ora sottoposta al dipartimento di Giustizia che generalmente accetta la pronuncia del regolatore. Cambridge Analytica ha avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti Facebook senza il loro consenso e dunque contravvenendo ad un accordo del 2011 che impone al social network di informare gli utenti quando le loro informazioni vengono condivise con parti terze.